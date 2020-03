The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.03.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.03.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CA18976JAB67 CO-OPERAT.FINL SERV.10/20 BD00 BON CAD NCA XFRA CH0234487384 ANZ NZ(ITL)(LDN)14-20 MTN BD00 BON CHF NCA HES2 XFRA DE000A0Z1QH4 HESSEN SCHA.10/20 S.1005 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB0B938 LBBW PF.R.10219 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE0001381903 HESSEN SCHA.05/20 S.0503 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000A1G85B4 SIEMENS FINANC. 12/20 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US260003AM01 DOVER 15/25 BD01 BON USD NCA XFRA US55608YAC93 MACQ.BK(LDN) 17/UND. MTN BD01 BON USD NCA NNGC XFRA XS0213972614 NATIONAL GRID 05/20 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US2027A1JH15 COMMONW.BK AUSTR.17/20MTN BD02 BON USD NCA XFRA US2027A1JJ70 COMMONW.BK AUSTR.17/20FLR BD02 BON USD NCA XFRA US222213AL40 CEB 15/20 BD02 BON USD NCA XFRA US24422ESW02 DEERE -JOHN- CAP. 2020 BD02 BON USD NCA XFRA XS1199018398 NORD/LB LUX CBB 15/20 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1199453728 ABN AMRO BANK 15/20 MTN BD02 BON CAD NCA HLQL XFRA XS1377695652 LB HESS.-THUER. 16/20 BD02 BON EUR NCA JYK5 XFRA DK0016262801 JYSKEI.CHIN.EQUS CL DL100 FD00 EQU EUR NCA BYQW XFRA IE00B2NG2V30 BARINGS IN.-B.CH.SE. AEO FD00 EQU EUR N