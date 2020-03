FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.03.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 06.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.03.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.03.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTHVJA XFRA LU0363470237 DWS I.-GL.INFRASTR. LD 6.200 EURFP7V XFRA LU0507266061 DWS.I.-TOP DIVIDEND LD 4.960 EURHVJY XFRA LU0363468686 DWS I.-EM.MKTS TOP DIV.LD 3.260 EURAXJ XFRA US29452E1010 EQUITABLE HLDGS DL-,01 0.135 EURCO2A XFRA US1492051065 CATO CORP. A DL-,0333 0.296 EURU1N XFRA US9047081040 UNIFIRST CORP. DL-,10 0.224 EURABU XFRA US0144911049 ALEXANDER + BALDWIN 0.170 EURF5L XFRA AU000000FXL1 FLEXIGROUP LTD 0.023 EURFGM1 XFRA LU0989117667 DWS MULTI OPPORTUNIT.LD 0.160 EURW02 XFRA US93964W1080 WASHINGTON PRIME GRP 0.112 EURFP7N XFRA LU0599946976 DWS CON.KALDEMORGEN LD 0.070 EURDKG XFRA DE000A14KRD3 DT.KONSUM REIT-AG 0.350 EURFKN6 XFRA LU0781237705 DWS INV.II-EUR.TOP DIV.LD 4.490 EUR5NN XFRA DK0060580512 NNIT A/S NAM. DK 10 0.268 EUR17SA XFRA US92242Y1001 VEDANTA LTD. ADR IR 1 0.196 EURSQE XFRA US86272C1036 STRATEGIC EDUCAT. DL-,01 0.538 EURWXIG XFRA DE000DWS0XF8 FOS RENDITE U.NACHHALTI.A 0.900 EUR3E7 XFRA US30034W1062 EVERGY INC. 0.453 EUR