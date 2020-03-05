FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.03.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
XFRA IE00B6330302 INGERSOLL-RAND PLC DL 1
BOA XFRA HK0023000190 BK OF EAST ASIA
XFRA CA22163N1069 COTT CORP.
44T XFRA GRS496003005 TERNA ENERGY SAEO 0,30
NZ3 XFRA AU000000BLK7 BLACKHAM RESOURCES LTD
67B XFRA GB00BZCNLL95 BB HEALTHCA.TR.RED.LS-,01
X5A XFRA NO0010272065 AMERICAN SHIPPING CO.NK10
NMI XFRA DE000A12ULL2 ALADDIN HLTHC.TECH. O.N.
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
XFRA IE00B6330302 INGERSOLL-RAND PLC DL 1
BOA XFRA HK0023000190 BK OF EAST ASIA
XFRA CA22163N1069 COTT CORP.
44T XFRA GRS496003005 TERNA ENERGY SAEO 0,30
NZ3 XFRA AU000000BLK7 BLACKHAM RESOURCES LTD
67B XFRA GB00BZCNLL95 BB HEALTHCA.TR.RED.LS-,01
X5A XFRA NO0010272065 AMERICAN SHIPPING CO.NK10
NMI XFRA DE000A12ULL2 ALADDIN HLTHC.TECH. O.N.
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