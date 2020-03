FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.03.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA IE00B6330302 INGERSOLL-RAND PLC DL 1

BOA XFRA HK0023000190 BK OF EAST ASIA

XFRA CA22163N1069 COTT CORP.

44T XFRA GRS496003005 TERNA ENERGY SAEO 0,30

NZ3 XFRA AU000000BLK7 BLACKHAM RESOURCES LTD

67B XFRA GB00BZCNLL95 BB HEALTHCA.TR.RED.LS-,01

X5A XFRA NO0010272065 AMERICAN SHIPPING CO.NK10

NMI XFRA DE000A12ULL2 ALADDIN HLTHC.TECH. O.N.

