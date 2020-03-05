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WKN: 868943 ISIN: HK0023000190 Ticker-Symbol: BOA 
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05.03.20
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Finanzdienstleistungen
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BANK OF EAST ASIA LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BANK OF EAST ASIA LTD 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
ALADDIN HEALTHCARE TECHNOLOGIES
ALADDIN HEALTHCARE TECHNOLOGIES SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALADDIN HEALTHCARE TECHNOLOGIES SE6,100-20,26 %
AMERICAN SHIPPING COMPANY ASA2,860+0,70 %
BANK OF EAST ASIA LTD2,240+10,89 %
BB HEALTHCARE TRUST PLC1,615-0,92 %
BLACKHAM RESOURCES LIMITED0,006-3,44 %
PRIMO WATER CORPORATION12,900+3,20 %
TERNA ENERGY SA8,560+11,46 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC31,000-72,57 %