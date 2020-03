Der im MDAX notierte deutsche Biotechwert Morphosys gibt 907.441 neue Aktien heraus. Die Papiere sollen an Incyte gehen, teilte Morphosys am Mittwochabend mit. Es handelt sich dabei um 3.629.764 American Depositary Shares (ADSs). Wie am Dienstag bekannt wurde, beteiligt Incyte sich mit 150 Millionen Dollar an Morphosys. Jeder ADS wird ein Viertel einer Morphosys-Stammaktie repräsentieren. Die den ADSs zugrunde liegenden neuen Stammaktien entsprechen 2,84% des eingetragenen Grundkapitals von Morphosys ...

Den vollständigen Artikel lesen ...