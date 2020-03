Wie geht es für die Aktienmärkte jetzt weiter? Gestern wieder eine fulminante Rally, der Dow Jones hat in den letzten drei Tagen geradezu wahnsinnige Bewegungen gemacht: am Montag knapp 1300 Punkte nach oben, am Dienstag 750 Punkte nach unten, und gestern wieder fast 1300 Punkte nach oben. Ein Blick in die Geschichte gibt vielleicht Lektionen ...

