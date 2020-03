ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 18,70 auf 20,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den jüngsten Quartalszahlen habe er seine Prognosen für den Telekomkonzern erhöht, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem seien Synergien im Zuge des geplanten Zusammenschlusses der US-Tochter T-Mobile US mit dem Mobilfunk-Wettbewerber Sprint noch nicht im Kurs der T-Aktie berücksichtigt./la/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2020 / 20:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE0005557508

