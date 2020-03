Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Dem DAX gelang gestern die Rückkehr über die 12.000 Punkte-Marke. Und diesmal ging er auch darüber aus dem Handel. Der Zugewinn betrug 1,2 Prozent. Am Ende des Tages notierte der DAX bei 12.127 Zählern. Marktidee: Dow Jones. Der Dow Jones hatte am 12. Februar ein Rekordhoch bei 29.569 Punkten markiert. Dort startete ein dynamischer Abverkauf. Die Talfahrt ließ die Notierung innerhalb von elf Handelstagen um fast 17 Prozent einbrechen. Am vergangenen Freitag erreichte sie ein 8-Monats-Tief. Seither läuft eine sehr volatile Erholungsrally.