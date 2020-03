Nach einem Verlaufshoch bei 35,00 Euro gegen Ende 2019 und einer vorausgegangenen Auflösung einer inversen SKS-Formation setzte die Deutsche Post-Aktie zu Beginn 2020 zunächst zu einem regelkonformen Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau um 31,15 Euro an. Doch die übertriebene Marktreaktion ausgelöst durch das Corona-Virus führte nur wenig später wie in der letzten technischen Besprechung vom 28. Februar 2020: "Deutsche Post: Aktie weiter unter Druck" favorisiert wurde zu einem nachhaltigen Trendbruch und Abgaben auf 26,07 Euro und somit die Junitiefs aus 2019 abwärts. Damit wurde ein wichtiger Meilenstein auf der Unterseite erreicht, ausgehend von einer Doji-Wochenkerze könnte sich ab sofort eine Erholungsbewegung in den Wertpapier ...

