Ende vorvergangener Woche sah es noch so aus, als würde der Euro die in die Zeit Ende 2016/Anfang 2017 zurück reichende, massive Unterstützungszone bei 1,0828/1,0906 US-Dollar durchbrechen und haltlos an die mehrjährigen Tiefs aus dem Januar 2017 bei 1,0340 US-Dollar zurückfallen.

Den vollständigen Artikel lesen ...