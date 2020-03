Unterföhring (ots) -



- Das NuCom-Portfoliounternehmen Parship Group & The Meet Group

schließen sich zu einem weltweit führenden Anbieter im

Online-Dating-Segment zusammen

- Angebot an die Aktionäre der The Meet Group liegt bei 6,30

US-Dollar pro Aktie, Unternehmen wird mit 500 Mio US-Dollar bewertet

- Transaktionsmultiplikatoren für The Meet Group: EV/LTM Umsatz 2,4x,

EV/LTM adj. EBITDA 12,7x / inklusive voll implementierter

("run-rate") Synergien

