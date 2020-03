DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel hat seine Prognose für das laufende Jahr bekräftigt. So geht der Konzern wegen der Investitionen sowie einem schwächeren konjunkturellen Umfeld insbesondere im Klebstoffgeschäft von einer weiteren Belastung der Ergebnisse aus. Die bereinigte Umsatzrendite dürfte in diesem Jahr von 16 Prozent auf rund 15 Prozent sinken, teilte der Dax -Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mit. Beim bereinigten Ergebnis je Vorzugsaktie erwartet Henkel einen Rückgang um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentwert zu konstanten Wechselkursen gegenüber 5,43 Euro für das vergangene Jahr. Das Umsatzwachstum aus eigener Kraft soll bei 0 bis 2 Prozent liegen. 2019 setzte Henkel 20,1 Milliarden Euro um./nas/jha/

