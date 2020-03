Die großen Luxusmarken wie LVMH, Kering (Gucci) oder Richemont haben zwar kurz reagiert, aber sind bereits ein Kauf. Natürlich verlieren sie zeitweise Geschäft in China. Vielleicht zwei oder vier Monate, was offen bleibt. Aber: 20 % Korrektur in den Kursen rechtfertigen bereits den ersten Schnäppchenkauf. A propos Schnäppchen: Wie dies funktioniert, konnten Sie in den letzten vier Börsentagen (seit Freitag letzter Woche) gut nachvollziehen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info