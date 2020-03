Amerikanische Gesundheitsbehörde NIH entscheidet sich für Aspera Software-Asset ManagementDGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge Amerikanische Gesundheitsbehörde NIH entscheidet sich für Aspera Software-Asset Management05.03.2020 / 09:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Rahmenvertrag über 5 Mio. US-Dollar gezeichnetBOSTON, USA / Aachen, Deutschland - 5. März 2020 - Aspera, der weltweit führende Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für das Software Asset Management (SAM) und Teil der USU-Gruppe, hat heute bekannt gegeben, dass das amerikanische National Institutes of Health (NIH) einen Vertrag über 5 Millionen US-Dollar unterzeichnet hat, um mit Aspera SAM-Dienstleistungen und Tools die Nutzung des Unternehmenssoftware-Bestands zu optimieren.Aspera ist ein Full Service-Lizenzmanagement-Dienstleister, der sein leistungsfähiges SAM-Tool in die bestehenden Softwareentwicklungswerkzeuge und die Infrastrukturumgebung von NIH integrieren wird. Konkret geht es dabei um Lösungen wie IBM BigFix, SCCM und ServiceNow. Die Experten von Aspera werden umfassende Analysen und Empfehlungen für die Optimierung des NIH-Softwarebedarfs liefern, insbesondere für Produkte von Oracle, Adobe, Symantec und IBM."Das Aspera-Team hat mit seiner Kompetenz und Expertise den Kunden überzeugt", sagte Mel Passarelli, Präsident und CEO von Aspera Tech, der amerikanischen Aspera Niederlassung. "Wir haben alle Fragen und technischen Anforderungen von NIH voll beantworten und erfüllen können. Dabei hat der Kunde erkannt, wie wertvoll es ist, erfahrene Experten hinter unseren Tools und Datenprozessen zu haben."Durch den Einsatz des Aspera-Produktportfolios und des hauseigenen Service-Teams verbessern Kunden ihren ROI und treffen bessere Software-Entscheidungen. Aspera hat Niederlassungen in den USA, Kanada und Europa und agiert weltweit mit einem globalen Partner-Ökosystem.Diese Pressemitteilung ist unter https://www.aspera.com/de/ sowie unter https://www.usu.com abrufbar.Über AsperaAspera vereinfacht die Komplexität im Lizenzmanagement. Seit rund zwei Jahrzehnten unterstützen wir hunderte Organisationen sowie 15 der 30 größten DAX-Unternehmen dabei, die Kosten und Risiken ihrer IT-Landschaft zu bewerten. Die Lösungen im Software Asset Management umfassen alle wichtigen Hersteller, wie IBM, Microsoft, Oracle und SAP - für Desktops, Server, Cloud und mobile Anwendungen. Mit dem größten Inhouse-Expertenteam der Branche liefert Aspera Strategien für die Datenerhebung, einfache Systemintegration und einen kosteneffektiven Weg, Lizenzen zu kaufen, zu nutzen und zu optimieren.Aspera ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen sind im Internet unter www.aspera.com verfügbar.KontaktAspera GmbH Christoph Rösseler Head of Marketing Tel: +49 241 927870-3686 christoph.roesseler@aspera.comUSU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 thomas.gerick@usu.com05.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de ISIN: DE000A0BVU28 WKN: A0BVU2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 990271Ende der Mitteilung DGAP News-Service990271 05.03.2020