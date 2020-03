Von Steffen Gosenheimer

TOKIO /SCHANGHAI (Dow Jones)--Im Sog massiver Kursgewinne an der Wall Street ist es am Donnerstag an den ostasiatischen Aktienmärkten auf breiter Front bergauf gegangen mit den Kursen. Nachdem sich die Zuwächse im späten Geschäft noch etwas ausgeweitet hatten, lagen die Gewinne bei den größeren Indizes am Ende zwischen 1,1 Prozent in Tokio und 2,0 Prozent in Schanghai. Der Nikkei-Index in Japan ging mit 21.329 Punkten aus dem Tag, 70 unter dem Tageshoch.

Für Kauflaune inmitten der weiter grassierenden Coronavirus-Epidemie sorgte die Vielzahl an teils koordinierten Maßnahmen zur Abfederung der negativen Auswirkungen der Epidemie auf die globale Wirtschaft. Allen voran die kräftige außerplanmäßige Zinssenkung in den USA am Dienstag. Die kanadische Notenbank hatte darauf am Mittwoch ebenfalls den Leitzins um einen halben Punkt gesenkt. Zuvor in der Woche hatte auch Australien bereits die Geldpolitik gelockert.

Ermutigt wurden die Anleger daneben von Ausgabenprogrammen. In den USA ist ein Notfallpaket über gut 8 Milliarden Dollar auf den Weg gebracht worden. Das sehr stark betroffene Südkorea hatte am Vortag bereits einen Nachtragshaushalt von 10 Milliarden Dollar beschlossen und der IWF hat ein Kreditprogramme über insgesamt 50 Milliarden Dollar vorgestellt, das er Ländern anbieten kann, die Unterstützung im Kampf gegen das Coronavirus und seine möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen benötigen.

Dass die US-Börsen noch deutlich stärker zugelegt hatten, war derweil auch einem Sonderfaktor zu verdanken, dem sogenannten "Super Tuesday"-Vorwahltag der Demokraten. Aus ihm war der als wirtschaftsfreundlich geltende Joe Biden als Sieger hervorgegangen gegenüber dem als linksgerichtet geltenden Bernie Sanders.

Takeda mit Hoffnung auf Corona-Gegenmittel gesucht

Unter den Einzelwerten legten in Tokio Takeda Pharmaceutical um 3,5 Prozent zu. Das Unternehmen arbeitet an der Entwicklung eines Medikaments gegen das Coronavirus, das aus dem Blut von Coronavirus-Patienten gewonnen werden soll, die sich von der neuartigen Atemwegserkrankung erholt haben. Ein solcher Therapieansatz habe sich bei der Behandlung schwerer akuter viraler Atemwegsinfektionen als wirksam erwiesen, so Takeda.

Im Pharmasektor zeigten sich außerdem Kyowa Kirin mit plus 4,5 und Eisai mit plus 2,5 Prozent sehr fest.

Toyota zeigen sich mit einem Plus von 0,5 Prozent allenfalls leicht gebremst von einer 3,2 Millionen Fahrzeuge umfassenden Rückrufaktion wegen möglicher Probleme mit der Benzinpumpe.

In Seoul schnellten SK Networks um 15 Prozent nach oben, befeuert vom Verkauf des unrentablen Tankstellengeschäft.

Ölpreise ziehen zum Opec-Tag wieder an

Am Devisenmarkt und beim Gold tat sich wenig. Die Ölpreise lagen dagegen zuletzt rund 1 Prozent höher als in den USA, wo sie am Vortag im Verlauf nachgegeben hatten. Hier stehen die Treffen der Opec am Berichtstag und der Opec+-Staaten am Freitag im Fokus und die Frage, ob man sich - wie vor allem von Saudi-Arabien gewünscht -, auf eine weitere Förderkürzung einigen wird. Zuletzt sah es angesichts Widerstands aus Russland eher danach aus, als werde es zumindest im Rahmen der erweiterten Opec+ dazu nicht kommen.

