TUI-Aktien kosten im Moment so viel wie eine Tasse Tee im Waldorf Astoria. Natürlich verliert TUI als größter Touristik-Konzern zeitweise etwas Geschäft. Aber die Urlauber wollen es nunmal wisssen. Statt China ist dann eben Südamerika oder Afrika dran und so gut wie TUI dies logistisch packt, entwickelt sich eine neue Geschäftsstruktur. Bei 7 Euro ist also die TUI-Wette eröffnet.



