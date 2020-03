SNP SE rückt in den SDAX aufDGAP-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Sonstiges SNP SE rückt in den SDAX auf05.03.2020 / 09:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.SNP | Corporate NewsSNP SE rückt in den SDAX aufHeidelberg, 5. März 2020 - Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ein weltweit führender Anbieter von Transformationssoftware und -services, wird mit Wirkung zum 23. März 2020 in den SDAX aufgenommen. Dies teilte die Deutsche Börse am Mittwoch dieser Woche im Anschluss an ihre turnusmäßige Indexüberprüfung mit. Die SNP-Aktie erfüllt damit neben den hohen Transparenzanforderungen des Prime Standards auch die für die Aufnahme in einen Index relevanten Größenkriterien bei Marktkapitalisierung und Börsenumsatz."Die Aufnahme in den SDAX ist eine Bestätigung für unsere erfolgreiche Arbeit in den zurückliegenden Jahren. Das zunehmende Interesse am Kapitalmarkt ist für uns Motivation, unseren Weg mit hohem Tempo fortzusetzen und die Weiterentwicklung des Unternehmens mit Nachdruck voranzutreiben", so Dr. Andreas Schneider-Neureither, CEO der SNP SE.Der SDAX ist neben DAX, MDAX und TecDAX Teil der von der Deutschen Börse geführten Index-Familie.Die SNP SE ist seit April 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard gelistet.Über SNPSNP SE unterstützt Unternehmen dabei, ihre Geschäftsmodelle anzupassen und die Chancen des digitalen Wandels mit eigens entwickelten Lösungen erfolgreich zu nutzen. Unsere Software und Services vereinfachen es, betriebswirtschaftliche oder technische Änderungen in den Geschäftsanwendungen umzusetzen und ermöglichen es Kunden, diesen Prozess zu automatisieren.Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit etwa 1.400 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2019 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 145 Mio. EUR. Sie betreut multinationale Unternehmen aller Branchen. SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE).Weitere Informationen unter www.snpgroup.comAnsprechpartner Investor Relations:Christoph Marx Head of Investor Relations Telefon: +49 6221 6425-172Marcel Wiskow Director Investor Relations Telefon: +49 6221 6425-637E-Mail: investor.relations@snpgroup.com05.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: SNP Schneider-Neureither & Partner SE Dossenheimer Landstraße 100 69121 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 6221 6425 637, +49 6221 6425 172 Fax: +49 6221 6425 20 E-Mail: investor.relations@snpgroup.com Internet: www.snpgroup.com ISIN: DE0007203705 WKN: 720370 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 990269Ende der Mitteilung DGAP News-Service990269 05.03.2020