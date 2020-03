Bei der Explosion, die sich am Mittwoch in den frühen Morgenstunden ereignet hat, wurden mindestens 31 Personen verletzt (Reuters), ein koreanisches Nachrichtenportal spricht sogar von 56 Verletzten. Die Explosion wurde durch ein Feuer in der Verdichtereinheit der Anlage ausgelöst, das inzwischen gelöscht ist. Der Steamcracer sowie acht weitere Anlagen am Standort wurden außer Betrieb genommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...