Der FTSE 100 ist deutlich in die die roten Zahlen gerutscht. Der Index hat zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels den größten Eintagesrückgang seit vier Jahren erlebt, was auf die Angst vor Handels- und Reisebeschränkungen aufgrund der Corona-Epidemie in China zurückzuführen ist. Viele Anleger geraten in Panik, werfen ihre Aktien auf den Markt und kaufen sogenannte sichere Anlagen wie Anleihen und Gold. Der FTSE 100 ist jedoch seit 2016 wunderbar gestiegen. Der Index, der sich aus vielen Qualitätsunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...