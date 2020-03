In den zurückliegenden zwölf Monaten haben Geschäftsimmobilien und größere Wohnungsbestände im Wert von 94,2 Milliarden Euro in Deutschland den Besitzer gewechselt - ein neuer Rekord. Allein im Februar belief sich das Transaktionsvolumen am deutschen Immobilien-Investmentmarkt auf etwa 8,52 Milliarden Euro, so der globale Immobiliendienstleister...

Den vollständigen Artikel lesen ...