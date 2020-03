Der Autozulieferer Continental fühlt sich angesichts des weltweiten Produktionsrückgangs von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen an die Krisenjahre 2008/09 erinnert.Dazu trage aktuell die Ausbreitung des Coronavirus und die damit verbundene Einschränkung der Produktion in China bei.Für 2020 erwartet Continental keine Belebung des wirtschaftlichen Umfelds. So rechnet das Unternehmen 2020 zum dritten Mal in Folge mit einem Rückgang der globalen Produktion, voraussichtlich zwischen 2 ...

