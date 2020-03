Nynomic AG: Vorläufige Zahlen 2019 liegen über reduzierten Erwartungen / Zweistelliges Wachstum in 2020 erwartetDGAP-News: Nynomic AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose Nynomic AG: Vorläufige Zahlen 2019 liegen über reduzierten Erwartungen / Zweistelliges Wachstum in 2020 erwartet05.03.2020 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Nynomic AG: Vorläufige Zahlen 2019 liegen über reduzierten Erwartungen / Zweistelliges Wachstum in 2020 erwartetWedel (Holst.), 05.03.2020Die Nynomic AG hat die ersten vorläufigen, noch ungeprüften Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2019 ermittelt (Vorjahreswerte in Klammern).So lag der Umsatz konzernweit bei ca. Mio. EUR 64,8 (Mio. EUR 68,9; - 6%). Das EBIT betrug ca. Mio. EUR 6,4 (Mio. EUR 11,9; - 46%) mit einer entsprechenden EBIT-Marge von rund 10% (17%).Der vollständige Geschäftsbericht 2019 wird voraussichtlich im Mai 2020 veröffentlicht.In Anbetracht des schwierigen Marktumfelds und zeitlicher Projekt- und Abnahmeverschiebungen einiger Großkunden konnte sich die Nynomic AG noch vergleichsweise zufriedenstellend behaupten. Die unterjährig reduzierte Prognose mit einem Konzernumsatz von ca. Mio. EUR 62,0 konnte übertroffen werden, die prognostizierte EBIT-Marge von 10% wurde erreicht.Vor dem Hintergrund eines guten Auftragsbestands und des bestehenden Aufwärtspotenzials durch eine Erholung in den Kernmärkten erwarten die Vorstände der Gesellschaft, Maik Müller und Fabian Peters, für das laufende Geschäftsjahr nach aktuellem Kenntnisstand einen Konzernumsatz von mehr als Mio. EUR 70,0 bei einer EBIT-Zielmarke von 10 bis 15%. Dieser Ausblick bestätigt den Fokus der Gesellschaft auf nachhaltiges Wachstum entlang globaler Megatrends bei gleichzeitig solider Profitabilität. Um die signifikanten Marktchancen auszuschöpfen, sind gezielte Investitionen und die aktive Erschließung weiterer wachstumsstarker B2C-Anwendungen geplant.Auch für die folgenden Geschäftsjahre rechnet der Vorstand mit überdurchschnittlichem Wachstum, so dass die mittelfristigen Wachstumsziele Umsatz Mio. EUR 100 / EBIT-Marge ca. 15% in vollem Umfang bestehen bleiben.Über Nynomic:Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 425 Mitarbeitern global aufgestellt.Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.comNynomic AG Am Marienhof 2 22880 Wedel www.nynomic.comRückfragen an:Jochen Fischer FISCHER RELATIONS Neuer Wall 50 D - 20354 Hamburg phone: + 49(0)40 822 186 380 fax: + 49(0)40 822 186 450 info@fischer-relations.de05.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de990297 05.03.2020