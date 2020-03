NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für JCDecaux nach detaillierten Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Werbekonzerns sei höher als von ihr erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Wegen des neuartigen Coronavirus sei der Ausblick auf das laufende erste Quartal aber trüb./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2020 / 07:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



FR0000077919

