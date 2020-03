Hamburg (ots) - 62 Prozent der ledigen Frauen zwischen 50 und 65 Jahren fühlen sich frei. 44 Prozent strahlen ein besonders hohes Maß an Selbstbewusstsein aus. Einsam fühlen sich nur 14 Prozent der weiblichen Singles während es bei den Männern ab 50 doppelt so viel sind (28 Prozent). Das zeigt eine aktuelle Studie der Dating-Plattform Zweisam.de und beweist damit, dass die Vorurteile mit denen alleinstehende Frauen lange konfrontiert wurden, längst überholt sind.Frauen über 50 sind selbstbestimmt und wollen nicht heiratenEines ist klar: An die Beziehungsrente denken Single-Frauen über 50 keinesfalls. 41 Prozent suchen entweder aktiv nach einem Partner oder planen dies für die Zukunft. Rund 38 Prozent sehnen sich in diesem Zusammenhang nach einer ernsten und verbindlichen Langzeitbeziehung. Heiraten spielt in der "Generation Zweisam" dagegen keine zentrale Rolle. Nur vier Prozent wünschen sich eine Ehe. "Single-Frauen ab 50 stehen meist mit beiden Beinen fest im Leben", erklärt Katharina Ohana, Sozialphilosophin, Psychologin und Beziehungsexpertin bei Zweisam.de. "Viele suchen in diesem Alter nicht mehr den perfekten Partner. Vielmehr wünschen sie sich einen 'Partner in Crime', der ihre Interessen teilt und mit ihnen gemeinsam das Leben genießt."Offen gegenüber digitalen ToolsSingle-Frauen ab 50 setzen immer häufiger auf Online Dating: Mehr als ein Viertel nutzt das Internet bei der Partnersuche. Besonders beliebt sind Dating-Webseiten sowie Apps. Rund 72 Prozent nutzen diese Dienste, um jemanden kennenzulernen. Ihre Erfahrungen teilen sie gerne in ihrem sozialen Umfeld.Humor schlägt OptikBei der Partnersuche im Netz legen Frauen über 50 auf weitaus mehr Wert, als auf ein attraktives Äußeres. Nur zehn Prozent geben an, dass das Aussehen eines potenziellen Partners einen entscheidenden Einfluss darauf nimmt, ob sie sich verlieben. Bei den Männern sind es dagegen doppelt so viel - hier spielt die äußere Erscheinung eine wichtigere Rolle. Frauen wollen in erster Linie zum Lachen gebracht werden: 72 Prozent der weiblichen Singles geben an, dass Humor ein zentraler Faktor sei, um sich zu verlieben. Zudem sind für 68 Prozent gute Gespräche ein wichtiges Kriterium. 57 Prozent verlieben sich außerdem, wenn der potenzielle Partner in der Lage ist, Gefühle zu zeigen. "Frauen ab 50 wünschen sich einen reifen und selbstreflektierten Partner, der vor allem Lebenserfahrung und Selbstsicherheit zeigt", sagt Katharina Ohana. "Ein doppeltes Spiel oder unklare Verhältnisse lehnen sie ab und suchen nach einer Partnerschaft auf Augenhöhe".Über die StudieAlle Zahlen sind Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage "LoveConnection" von TNS Kantar die im Auftrag von Zweisam.de durchgeführt wurde. Vom 29. Oktober bis 16. November 2019 wurden in Deutschland 600 Singles zwischen 50 und 65 Jahren befragt.Über Zweisam.deZweisam.de ist eine Online-Dating-Plattform für Singles ab 50 Jahren. Experten haben sie 2017 speziell für diese Altersgruppe entwickelt. Die Plattform bietet ihren Nutzern zahlreiche Suchfunktionen, starke Algorithmen sowie eine Vielzahl von Veranstaltungen. Die Webseite ist leicht zu bedienen. Mitglieder können sich über ihr User-Profil ausführlich vorstellen und mithilfe der Suche gezielt nach einem Partner suchen, der zu ihnen passt. Bei dieser erhalten Singles die Möglichkeit, ihre persönlichen Präferenzen und Vorstellungen zu hinterlegen. Etwa ob sie sich jemandem wünschen, der genauso gerne wie sie wandert oder ebenfalls das Theater liebt. Auf diese Weise gibt Zweisam.de Singles ab 50 eine seriöse und sichere Möglichkeit an die Hand, einen Partner in ihrer Nähe, aus ihrer Altersklasse und mit verbindenden Werten sowie Interessen zu finden.Über Katharina OhanaKatharina Ohana ist promovierte Psychologin, Philosophin und Autorin mehrerer Titel wie "Gestatten: Ich. Die Entdeckung des Selbstbewusstseins" oder "Mr. Right. Von der Kunst, den Richtigen zu finden. Und zu behalten". Seit mehr als zwanzig Jahren arbeitet sie außerdem als psychologische Beraterin und Moderatorin für verschiedene Fernsehsendungen, sowohl vor als auch hinter der Kamera.Pressekontakt:Dominika Lefevrezweisam@nwtn.agency+49 175 11 59 818Original-Content von: Zweisam, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134452/4538284