FRANKFURT (Dow Jones)--Henkel will unter dem neuen CEO Carsten Knobel an verschiedenen Stellschrauben drehen, um die bereits seit längerem bestehenden mittel- und langfristigen Ziele zu erreichen.

Unter anderem soll bis 2021 das Portfolio an Marken und Kategorien stark bereinigt werden. Henkel hat einen Gesamtumsatz von mehr als 1 Milliarde Euro identifiziert, bei dem rund 50 Prozent der Marken und Kategorien entweder verkauft oder eingestellte werden sollen. Insgesamt setzte Henkel im vergangenen Jahr 20,1 Milliarden Euro um.

Des weiteren will Henkel aber auch zukaufen - im Bereich Adhesives Technologies geht es darum, die Technologieführerschaft auszubauen, im Bereich Consumer - also Wasch- und Reinigungsmittel und Beauty Care - soll der Fokus auf Zukäufe in Ländern und Kategorien liegen, in denen Henkel bereits eine führende Position hat. Darüber hinaus sollen - ähnlich wie von Beiersdorf vor einem Jahr angekündigt - "White Spots" im Bereich Consumer angegangen werden, also Segmente und Regionen, in denen Henkel bislang zu schwach oder gar nicht vertreten ist. Auch sollen neue Geschäftsideen den Bereich Consumer ausbauen.

Insgesamt setzt sich der Düsseldorfer DAX-Konzern die Ziele, "starke Innovationen" zu beschleunigen, Nachhaltigkeit im Konzern als Differenzierungsmerkmal zu stärken sowie die Digitalisierung zu beschleunigen und dabei verstärkt auf "agile Methoden" setzen, weiter in Inkubatoren und Innovationszentren investieren, aber auch das Potenzial von Open Innovation und Ideen-Crowdsourcing stärker nutzen. Die Investitionen in Werbung, Digitalisierung und IT sollen um 350 Millionen Euro verglichen mit 2018 erhöht werden.

"Unser neuer strategischer Rahmen für ganzheitliches Wachstum wird auch in unserer mittel- bis langfristigen finanziellen Ambition deutlich: ein organisches Umsatzwachstum zwischen 2 und 4 Prozent, ein Wachstum des bereinigten Ergebnisses je Vorzugsaktie im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich bei konstanten Wechselkursen sowie unser kontinuierlicher Fokus auf den Ausbau des Free Cashflow", sagte Carsten Knobel, seit 1. Januar 2020 an der Spitze des Unternehmens.

