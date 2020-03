Polymetal International plc veröffentlichte gestern die vorläufigen Finanzergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2019. In den zwölf Monaten bis 31. Dezember generierte das russische Unternehmen demnach einen Umsatz von 2,246 Mrd. USD. Im Vergleich zum Vorjahr wurde damit ein Anstieg um 19% erzielt. Die Goldverkäufe lagen den Angaben zufolge bei 1,37 (+14%) Mio. Unzen und die Silberverkäufe erreichten 22,1 Mio. Unzen (-14%).



Weiterhin ergab sich ein Nettogewinn in Rekordhöhe von 483 Mio. USD; ein Anstieg von 36% im Vergleich zum Jahr 2018. Das adjustierte EBITDA des Unternehmens wird mit einem Rekordwert von 1,075 Mrd. USD angegeben. Hier ergab sich im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 38%.



