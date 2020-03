Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Kann der beispiellose Absturz der Einkaufsmanagerindices in China (arithmetisches Mittel aus Industrie und Dienstleistungssektoren) ohne Folgen für die Weltwirtschaft bleiben? Die Antwort auf diese Frage ist eindeutig: Nein, so die Analysten der Helaba.Die Frage sei nur, wie groß die Belastungen für die Konjunkturentwicklung in Europa, den USA und dem Rest der Welt sein würden. Auch stelle sich die Frage, ob es zu einer V-förmigen Erholung ab dem zweiten Quartal kommen werde. Die Verunsicherung diesbezüglich sei hoch und die Einschätzung der Lage werde erschwert durch die hierzulande ebenfalls aufgrund der COVID-19-Ausbreitung entstehenden negativen Effekte sowie die Einbrüche der Aktiennotierungen. ...

