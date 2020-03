Continental-Aktie im freien Fall: So geht es nach den katastrophalen Zahlen weiter

Die Aktie von Continental (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004) startet am Donnerstagvormittag mit einem kräftigen Kursverlust von zeitweise rund 10 Prozent in den Handel. Grund für den Einbruch sind die neuesten Geschäftszahlen.

Hohe Abschreibungen und Kosten für den Konzernumbau haben den im DAX notierten Autozulieferer im vergangenen Jahr tief in die Verlustzone gedrückt. Es wurde ein Nettoverlust von 1,2 Mrd. Euro eingefahren. Das war das schlechteste Ergebnis seit 10 Jahren, wie Continental am Donnerstag erklärte. Im Vorjahr wurde noch ein Gewinn von 2,9 Mrd. Euro erzielt. Der Umsatz verbesserte sich nur geringfügig auf 44,5 Mrd. Euro und lag damit in der im Juli gesenkten Prognosespanne.

Den vollständigen Artikel lesen ...