Linz (www.anleihencheck.de) - Der Ausbruch des Coronavirus in Europa hat auch die Aussichten für die robuste tschechische Wirtschaft eingetrübt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Tschechische Krone (CZK) habe zwischen Mitte Februar und Anfang März gegenüber dem Euro von den Höchstwerten um mehr als 3,00% abgewertet - am Montag sei EUR/CZK kurz über 25,57 geklettert. Der 10-Jahres Swapsatz in CZK sei im selben Zeitraum um mehr als 50 BP unter 1,20% gefallen. Weil der Leitzinssatz bei 2,25% liege, sei die Zinskurve in CZK stark invers. Die Zinssenkung in den USA habe zu einer leichten Erholung der Krone geführt. Die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen in Tschechien sei nun gering, an den Finanzmärkten seien bereits Zinssenkungen im laufenden Jahr eingepreist. Das weitere Erholungspotenzial für die Währung und die langfristigen Zinssätze sei kurzfristig begrenzt. (05.03.2020/alc/a/a) ...

