Düsseldorf (www.fondscheck.de) - Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt bekannt, dass die Emittentin "AOC Weyhausen An der Klanze GmbH" der vom Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (ISIN LU0974225590/ WKN A1W5T2) im Portfolio gehaltenen 8,95%-Anleihe (ISIN DE000A2TR455/ WKN A2TR45) die in den Anleihebedingungen verankerte Verlängerungsoption nutzt, so die KFM Deutsche Mittelstand AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

