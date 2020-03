Stockholm (www.fondscheck.de) - Geschlechtervielfalt (Gender Diversity) in Unternehmen ist weit mehr als nur ein soziales Thema, so die Experten von Nordea Asset Management."Sie hat Einfluss auf den Erfolg eines Unternehmens", sage Julie Bech, Portfoliomanagerin bei Nordea Asset Management. "Wir sind überzeugt, dass Geschlechtervielfalt die Profitabilität eines Unternehmens steigert. Entsprechend sollten Unternehmen, die Vielfalt fördern, belohnt werden." Gemeinsam mit ihrer Kollegin Audhild Aabø verwalte Bech die Global Gender Diversity-Strategie (ISIN LU1939214695/ WKN A2PDJ6) von Nordea und investiere dabei bewusst in Unternehmen, die eine faire Geschlechterrepräsentation im Senior-Management, in der Geschäftsführung und auf Vorstandsebene aufweisen würden. ...

