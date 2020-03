HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 89,95 auf 89,70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. 2020 dürfte ein viel besseres Jahr für den Dialysekonzern werden, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Risiken durch den neuartigen Coronavirus gebe es eher für die Patienten als für das Unternehmen selbst. Er nahm dennoch Kürzungen an seinen Schätzungen vor, auch wegen Währungseffekten./tih/la



ISIN: DE0005785802

