BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat sich vorsichtig optimistisch über eine mögliche Handelsvereinbarung mit den Vereinigten Staaten geäußert. "Ich glaube, es könnte Momentum zur Verbesserung unserer Beziehungen auf positiver Basis geben", sagte von der Leyen am Donnerstag vor Unternehmern in Brüssel. Jeder Deal mit den USA müsse jedoch ausgewogen sein und die Regeln der Welthandelsorganisation WTO beachten.



Zuvor hatte EU-Handelskommissar Phil Hogan im "Handelsblatt" erklärt, die Gespräche beider Seiten über ein begrenztes Abkommen liefen konstruktiv. "Es gibt Spielraum, um die Zölle auf viele europäische Industriewaren zu verringern", sagte Hogan.



Von der Leyen hatte sich im Januar in Davos mit US-Präsident Donald Trump getroffen und danach die Hoffnung geäußert, dass eine Handelsvereinbarung binnen weniger Wochen zustande kommen könnte./vsr/DP/eas