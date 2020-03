Köln (ots) - Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar kritisiert die Selbstverstärkung durch Medien und soziale Netzwerke in der Coronakrise. Im RTL-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" sagt Yogeshwar: "Wir erleben derzeit ein irrationales Mosaik, bei dem wir auch über die Rolle der Medien sprechen müssen." Yogeshwar: "Dort fehlt es an Besonnenheit, denn es erfolgt inzwischen mehr eine Berichterstattung über die Reaktion der Leute als über die Erkenntnisse und den Stand."Yogeshwar war mehr als 25 Jahre Moderator des WDR-Wissensmagazins "Quarks" und hat für die ARD u.a. Features über KI und Fukushima sowie Sendungen wie "Wissen vor 8" oder "Die große Show der Naturwunder" präsentiert.In der Corona-Berichterstattung beobachtet er: "Die Behandlung solcher Themen wird immer hysterischer. Da gibt es Trittbrettfahrer, die sagen, so kochst Du mit Corona-Vorräten oder so bunkerst Du Dein Klopapier. Und wenn alle das tun, traut man sich nicht, es anders zu machen."Yogeshwar mahnt zur Verantwortung: "In einem Leben, das mit Risiken behaftet ist, sollte man einordnen und nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen."Ranga Yogeshwar in "FRAGEN WIR DOCH!": "Ich glaube, dass bei dem Virus auch eine Skepsis oder Angst vor China eine Rolle spielt. Durch diese negative Sicht entsteht ein Mechanismus und Kommunikationsnährboden, der nicht gut ist: Medien wollen Aufmerksamkeit erzeugen und werden verstärkt durch soziale Netzwerke und Politiker, die zeigen wollen, dass ihre Stunde schlägt. Auch Wissenschaftler machen da mit."Yogeshwar: "Ich fand bei Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gut, dass er anfangs gesagt hat, er wolle besonnen vorgehen. Doch prompt kam der erste Corona-Fall nach Deutschland, hetzen und steinigen Journalisten ihn und sagen 'Hätten Sie nicht früher...'".Der Wissenschaftsjournalist und Diplom-Physiker stellt klar: "Das Coronavirus ist nicht so gefährlich wie man denkt. Doch die Grippe wird bagatellisiert, obwohl sie Tausende allein in Deutschland tötet." Yogeshwar: "Es ist schwer, in einer hysterischen Atmosphäre dagegen anzukommen. Denn es wird immer jemanden geben, der diese Aussage für völlig unverantwortlich hält."Yogeshwar vermutet: "In einer Gesellschaft, der es objektiv unglaublich gut geht, gibt es offenbar die Sehnsucht nach apokalyptischen Szenarien."Ranga Yogeshwar in "FRAGEN WIR DOCH!": "Ich habe immer noch die Hoffnung, dass die Aufklärung vielleicht Spuren hinterlässt, doch manchmal erleben wir heute eine Panik fast so wie im Mittelalter."Sein Rat: "Wir sollten nicht naiv sein, aber: Dass wir die Klorolle im Supermarkt stehen lassen, wäre ein erster Ausdruck von Vernunft."Das vollständige Gespräch mit Ranga Yogeshwar hören Sie ab Freitag in Deutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" für RTL Radio Deutschland und 105'5 Spreeradio auf www.spreeradio.de (http://www.spreeradio.de), www.rtlradio.de (http://www.rtlradio.de), www.fragenwirdoch.de (http://www.fragenwirdoch.de) sowie über Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud und AUDIO NOW.Pressekontakt:MAASS-GENAU - Das Medienbüro. Jochen Maass. Tel. 0221 80015946.eMail: jochen.maass@maassgenau.deOriginal-Content von: MAASS-GENAU - Das Medienbüro, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122267/4538548