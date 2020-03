Die Schaukelbörse an der Wall Street dürfte sich auch am Donnerstag fortsetzten. In dieser Woche folgte auf eine kräftige Erholung am folgenden Tag stets ein deutliches Minus. Dies zeichnet sich erneut ab, der Future auf den S&P-500 verliert aktuell 1,6 Prozent. Zur Wochenmitte hatte noch die Aussicht auf weitere Stimulierungsmaßnahmen, neben dem Sieg von Joe Biden beim "Super Tuesday" der Demokraten, dem Dow-Jones-Index zu einem Plus von 4,6 Prozent verholfen.

Teilnehmer verweisen auf die weiter herrschende hohe Volatilität im Zusammenhang mit der Coronavirus-Epidemie. Diese scheint nun auch verstärkt in den USA angekommen zu sein. So hat Kalifornien aufgrund des ersten Todesfalles im Zusammenhang mit dem Virus den Notstand ausgerufen. Zudem hat das "Beige Book" der US-Notenbank der US-Wirtschaft erste Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs attestiert.

Auch hat sich der Volatilitätsindex VIX wieder erhöht und liegt aktuell über der Marke von 34. In der Vorwoche war er über 40 gestiegen, den höchsten Stand seit 2011. "Angesichts der hohen Volatilität und des geringen Vertrauens der Anleger werden die Märkte wahrscheinlich weiter schwanken", so Olivier d'Assier vom Finanzanalytikunternehmen Qontigo. "Wir werden für eine Weile in dieser Situation feststecken", sagt der Teilnehmer weiter. Es gebe kurzfristig orientierte Investoren, die auf der Grundlage der Stimulierungsmaßnahmen auf der Käuferseite zu finden seien, und mittel- und langfristige Investoren, die ihre Risiken abbauten.

Ob die Auswirkungen des Coronavirus bereits Spuren in der US-Konjunktur hinterlassen haben, darüber könnten die anstehenden US-Daten Auskunft geben. Dazu gehören der Auftragseingang der Industrie für den Januar sowie die wöchentlichen Erstanträge.

Mit Abgaben könnten sich die Aktien von United Airlines zeigen. Die Fluggesellschaft will die Zahl der Inlandsflüge reduzieren, da die Buchungen vor dem Hintergrund der Virus-Epidemie zurückgegangen sind. Die Airlines haben weltweit derzeit bereits mehr als 1.000 Flugzeuge aufgrund der gesunkenen Nachfrage am Boden geparkt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2020 06:22 ET (11:22 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.