BERLIN (dpa-AFX) - Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner dringt auf strengere gesetzliche Regeln, um Agrarflächen für Bauern erschwinglich zu halten. Die Preise für Ackerland seien explodiert, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag in Berlin - vor allem, weil Flächen zum Spekulationsobjekt für Finanzinvestoren geworden seien. Sie forderte die für das Bodenrecht zuständigen Länder zum Gegensteuern auf, um rechtliche Lücken endlich zu schließen.



So werde es bisher nicht erfasst und nicht geprüft, wenn Investoren Flächen nicht direkt kaufen, sondern Anteile an Gesellschaften mit Grundbesitz erwerben. Zudem würden drei Viertel der Pachtverträge von den Verpächtern nicht wie vorgeschrieben angezeigt, da dafür bisher auch keine Konsequenzen drohten. Dies hebele aber Kontrollmöglichkeiten bei den Preisen aus./yydd/DP/eas