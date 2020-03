Führender Anbieter von HR-Tech-Lösungen trifft erforderliche Vorsichtsmaßnahmen gegen Coronavirus für die Veranstaltung am 23. März

Die vierte FuelX Career Experience Conference findet später in diesem Monat, am 23. März, in London statt. FuelX by Fuel50, die preisgekrönte Plattform für Karriereerfahrungen, ist eine intime, kleine Veranstaltung, die erstklassige Karriereerfahrungen und Mitarbeiterlaufbahnen bei führenden Organisationen auf der ganzen Welt feiert. Sehen und hören Sie dem branchenführenden Analysten Josh Bersin zu, der an der Seite von denjenigen, die daran arbeiten, wirklich agile Belegschaften in ihrem Unternehmen zu schaffen, über den aktuellen Stand der HR und "Arbeitswelt" berichtet. Auf der Tagesordnung stehen die Allied Irish Bank (AIB), Travelodge, Blue Prism, Symphony RetailAI, Ericsson und Josh Bersin.

Fuel50, Leading HR Tech Solutions Provide, Prepares for FuelX Career Experience Conference in London on March 23 (Graphic: Business Wire)

Fuel50 ist sich der möglichen Auswirkungen des Coronavirus (COVID-19) bewusst und trifft alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen, um die Teilnehmer an seiner bekannten Veranstaltung FuelX zu schützen. Ein Vertreter von Fuel50 erklärte: "Wir haben den internationalen Faktor auf nur einen Sprecher aus Übersee minimiert, nämlich Josh Bersin, mit dem wir regelmäßig in Kontakt stehen." Gleichzeitig wird bekannt gegeben, dass die Teilnehmer fast alle aus dem Vereinigten Königreich stammen. Nur drei Personen kommen über Los Angeles aus Neuseeland, einem der bislang am wenigsten betroffenen Länder. Ein Teilnehmer kommt aus Schweden, einem ebenfalls geringfügig betroffenen Land.

Fuel50 wird Mitteilungen an alle Teilnehmer senden, um sicherzustellen, dass Händeschütteln vermieden wird. Sollte sich jemand gesundheitlich nicht wohl fühlen, sollte er zu Hause bleiben und sich, wie von den örtlichen Gesundheitsbehörden empfohlen, selbst isolieren.

"FuelX wird auf unserer Website für alle, die sich registriert haben, live übertragen", sagte Anne Fulton, CEO und Gründerin von Fuel50. "Wir werden alles tun, um die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Gäste und Redner zu gewährleisten. Wir werden auch den Coronavirus-Status in Großbritannien und Umgebung überwachen. Sollten wir es für notwendig halten, werden die Pläne geändert."

Desinfektionsmittel, Taschentücher und andere Hygieneartikel werden auf der Veranstaltung zur Verfügung gestellt. Für alle, die eine Teilnahme planen, überwachen Sie bitte alle offiziellen Veranstaltungskommunikationen per E-Mail, über soziale Medien oder über die offizielle Website von Fuel50.

Die Registrierung für FuelX London ist noch offen. Für weitere Informationen und um sich anzumelden, besuchen Sie https://fuel50.com/fuelx/london oder senden Sie eine E-Mail an events@fuel50.com.

Über Fuel50:

Fuel50 ist eine preisgekrönte Plattform für Karriereplanung, die Mitarbeitern mehr Mobilität verleiht, Transparenz für berufliche Werdegänge bietet und die Belegschaft eines Unternehmens für die Zukunft rüstet. Mit KI-gesteuerten Talent- und Qualifikationsprognosen von der weltweit wachstumsstärksten Plattform für Karriereplanung ist Fuel50 die Zukunft der Arbeit.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fuel50.com und setzen Sie sich mit uns über LinkedIn, Facebook, Twitter und Instagram in Verbindung.

