Unterföhring (ots) -- Sky zeigt starke Frauen mit ihren starken Lebensgeschichten- Mit dabei sind unter anderem Entertainerin und UnternehmerinBarbara Schöneberger, Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus,Journalistin Dunja Hayali, Influencerin Stefanie Giesinger,TV-Köchin und EU-Abgeordnete Sarah Wiener, Musikerin undSchauspielerin Anna Loos und Bestsellerautorin und ModeratorinSarah Kuttner- Acht einstündige Entertainment-Dokumentationen sowie zweieinstündige Best-Ofs- Ab Herbst 2020 exklusiv auf Sky 1- Produziert von DEF Media GmbH Große Namen, herausragende Karrieren und geballte Frauen-Power: Sky begleitet in "Her Story" acht prominente Frauen aus Deutschland und Österreich mit einem Filmteam über mehrere Monate und präsentiert dabei ganz persönliche Momentaufnahmen dieser Frauen, die so noch nie gezeigt wurden. Geschichten von starken Frauen, die anderen Frauen Mut machen.Das sind sieben der acht Prominenten, die bei "Her Story" im Mittelpunkt stehen: Entertainerin und Unternehmerin Barbara Schöneberger, Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus, Journalistin Dunja Hayali, Influencerin Stefanie Giesinger, EU-Abgeordnete und TV-Köchin Sarah Wiener, Musikerin und Schauspielerin Anna Loos und Bestsellerautorin und Moderatorin Sarah Kuttner.In acht einstündigen Entertainment-Dokumentationen gewähren die Frauen nicht nur spannende Einblicke in ihren abwechslungsreichen Berufsalltag mit Erfolgen und Rückschlägen, sondern zeigen auch, was sie bewegt, wofür sie stehen und wofür sie kämpfen. Die Protagonistinnen nehmen uns mit in ihrem beruflichen und privaten Alltag mit lustigen, nachdenklichen, glamourösen aber auch mit sehr emotionalen, ehrlichen und authentischen Momenten - so nah wie noch nie!Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland: "Sky räumt tollen Frauen den Platz ein, der ihnen gebührt. In der Doku-Reihe 'Her Story' begegnen uns prominente Power-Frauen auf Augenhöhe und sie zeigen sich so nah, wie noch nie. Das Format wird berühren, nachdenklich machen und einen zum Lachen bringen. Das macht nicht nur Spaß, sondern auch Sinn. Denn die Zukunft muss weiblicher werden."Sky zeigt die acht einstündigen Entertainment-Dokumentationen mit zwei Best-Ofs ab Herbst exklusiv auf Sky 1 und auf Abruf.Über "Her Story":Barbara Schöneberger ist die beliebteste Entertainerin Deutschlands und erfolgreiche Unternehmerin. Sie moderiert den GQ Men of the Year Award, designt ihre eigenen Tapeten und Eissorten, plaudert vor und hinter der Bühne mit Hollywoodstars, führt ihr eigenes Print-Magazin und spielt in großen Quizshows Günter Jauch oder Jan Josef Liefers an die Wand. In ruhigen Momenten zeigt sie aber besonders eindringlich, was sie für ihr Leben stark macht.Bibiana Steinhaus zeigt im Spiel zwischen Union Berlin gegen Augsburg, dass sie sich im von Männern dominierten Fußball charmant durchzusetzen weiß.Mit der (TV-)Köchin, Biobäuerin, Stiftungsgründerin und Politikerin Sarah Wiener geht es nach Brüssel ins EU-Parlament. Dort kocht sie auch schon mal für andere Abgeordnete, um nachhaltige Landwirtschaft und gesunde Ernährung nicht nur politisch auf den Tisch zu bringen.Anna Loos erleben die Sky Zuschauer nicht nur als Schauspielerin, sondern vor allem auch als Musikerin, u. a bei einem Konzert in ihrer Heimatstadt Brandenburg. Ihre Songtexte zeichnen ihre Bilder, Geschichten und Gefühlszustände scharf, während sie auf aufgesetzte Verzierungen verzichtet.Social Media Star, Jungunternehmerin und Model - Stefanie Giesinger nimmt uns mit auf ihren Business Marathon zwischen Instagram, dem Aufbau einer nachhaltigen Marke, Front Row und dem Modelleben. Die 23-Jährige zeigt uns, dass trotzdem noch Platz für echtes soziales Engagement bleibt, welches sie zwei besonderen Projekten widmet.Journalistin und Moderatorin Dunja Hayali gibt nicht nur Einblicke in ihr berufliches Wirken, sondern zeigt auch ihr persönliches Umfeld und berichtet, was für einen Einfluss die tägliche digitale wie analoge Auseinandersetzung mit Meinungsfreiheit und Zivilcourage auf ihren Alltag hat.Die ehemalige Viva und MTV Moderatorin Sarah Kuttner ist mittlerweile nicht nur erwachsene Bestsellerautorin - ihr letzter Roman wird gerade von Till Schweiger verfilmt - sondern auch humorvolle Moderatorin bei Extra 3 und schlaue Podcasterin. 