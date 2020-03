WIEN (dpa-AFX) - Die Minister des Ölkartells Opec plädieren angesichts der Corona-Krise informierten Kreisen zufolge für eine deutliche Verringerung der aktuellen Rohölförderung. Die Minister hätten sich auf eine Kürzung der Tagesproduktion um 1,5 Millionen Barrel (159 Liter) je Tag geeinigt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag mit Bezug auf mit der Sache vertraute Personen. Die Opec tagt zur Stunde in Wien, um über die Fördermenge zu beraten.



Nicht dabei sind bislang weitere große Fördernationen, die sich mit der Opec in dem umfassenderen Verbund Opec+ zusammengeschlossen haben. Diese Länder kommen an diesem Freitag dazu. Der Kürzungsvorschlag der Opec soll sich auf den gesamten Verbund Opec+ beziehen.



Ob Russland dem Vorschlag zustimmt, ist fraglich. Bisher hat der Ölriese seine Abneigung gegenüber weiteren Beschränkungen zum Ausdruck gebracht. Am Mittwoch hatte Russlands Energieminister Alexander Nowak ein Vortreffen ohne Ergebnis verlassen.



Die großen Förderländer werden derzeit durch den sich ausbreitenden Coronavirus unter Druck gesetzt, da die wirtschaftlichen Folgen auf der Rohölnachfrage und damit auf den Erdölpreisen lasten. Seit Jahresbeginn sind die Preise um mehr als zwanzig Prozent gefallen. Der seit drei Jahren bestehende Verbund Opec+ deckelt seine Förderung seit längerem, um sich damit gegen fallende Erdölpreise zu stemmen./bgf/jsl/jha/