Die Macquarie Bank arbeitet weiter an einem Mezzanine-Kredit für Altech Chemicals. Unterdessen streben die Australier mindestens einen weiteren Deal für den Verkauf von HPA mit einem Endnutzer an.

Due Dilligence läuft

Die Macquarie Bank aus London ist weiterhin an einer Finanzierung der HPA-Verarbeitungsanlage von Altech Chemicals (0,07 AUD | 0,04 Euro; AU000000ATC9) in Australien interessiert. Im Gespräch ist ein Mezzanine-Kredit im Volumen von 90 Mio. US-Dollar. Dies teilten die Australier nach einem Treffen mit der Bank mit. Demnach sei Macquarie im intensiven Dialog mit dem Hauptkreditgeber, der deutschen KfW IPEX-Bank aus Frankfurt und deren Rechtsberater Freshfields. Im Fokus stünden jetzt die rechtliche Prüfung der Finanzierung. UNterdessen bekräftigte Macquarie auch an der Finanzierung einer weiteren Fabrik interessiert zu sein. Altech Chemicals hatte von der sächsischen Landesregierung ...

