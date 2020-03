ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel nach Jahreszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Die Ergebniskennziffern des Konsumgüterkonzerns seien unerwartet schwach ausgefallen, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Die Aktie verdiene es, mit einem Kursabschlag zu den europäischen Wettbewerber-Papieren gehandelt zu werden./edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2020 / 08:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



DE0006048432

