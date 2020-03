Der Videokonferenz-Dienst Zoom wird durch den Coronavirus-Ausbruch mehr genutzt. "Wir sehen definitiv einen Aufwärtstrend bei der Nutzung", sagte Finanzchefin Kelly Steckelberg nach Vorlage aktueller Quartalszahlen in einer Telefonkonferenz am späten Mittwoch. Davon liefe aber viel über die Gratis-Version. "Deshalb ist es viel zu früh zu sagen, ob wir dadurch langfristig mehr zahlende Kunden bekommen werden." Zoom hatte in China als Reaktion auf die Coronavirus-Krise die Beschränkung auf 40 Minuten ...

