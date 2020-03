Was bereits die vergangenen Tage in den Medien kursierte, wurde nun bestätigt: Die Wiener Stadtwerke steigen mit 28,35 Prozent bei der EVN ein. Sie erwerben den Anteil vom deutschen Energiekonzern Energie Baden-Württemberg (EnBW). Zu Details des Kaufvertrags wurde Stillschweigen vereinbart. Aufsichtsrat und Vorstand der EVN AG bedanken sich in einer Aussendung beim langjährigen Investor EnBW und seinen Vertretern für die gute Partnerschaft. "In Hinblick auf die Herausforderungen und Chancen in Bezug auf Klimaschutz und den Systemumbau in Richtung erneuerbare und sichere Energiezukunft begrüßt die EVN als börsenotierter Energie- und Umweltdienstleister das Engagement der Wiener Stadtwerke GmbH als künftiger Aktionär. Eine langfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...