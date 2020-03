Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der EVN AG (ISIN AT0000741053/ WKN 878279):Zu der uns am Donnerstag zugegangenen Mitteilung, dass die Wiener Stadtwerke GmbH und der EnBW Trust e.V. einen Kaufvertrag über den Erwerb der Beteiligung an der EVN AG abgeschlossen haben, hält die EVN AG in einer ersten Stellungnahme fest: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...