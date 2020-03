Wien (www.fondscheck.de) - Der französische Vermögensverwalter Edmond de Rothschild AM (EdRAM) fasst seine drei europäischen Immobilieneinheiten unter einer einheitlichen Marke zusammen, so die Experten von "FONDS professionell".Immobilienanleger würden bei Edmond de Rothschild AM (EdRAM) zukünftig alles aus einer Hand erhalten. Denn der französische Asset Manager bündele seine drei Immobiliengeschäftseinheiten unter einer Marke mit dem Namen Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (Edmond de Rothschild REIM). Der Schritt habe historische Gründe: Über die vergangenen Jahre habe Edmond de Rothschild seinen europäischen Immobilien-Investment-Management-Bereich durch eine Reihe von Akquisitionen sukzessive aufgebaut, heiße es im begleitenden Pressetext. ...

