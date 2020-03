In dem in diesem Monat startenden Projekt ZellkoBatt will das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) großformatige Lithium-Ionen-Zellen für automobile Anwendungen optimieren und gleichzeitig die Kosten von Komponenten und Fertigungsprozessen senken. Die Ergebnisse sollen auf die seit 2014 betriebene, seriennahe Forschungsproduktionslinie des ZSW übertragen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...