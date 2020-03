=== 00:30 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2020 stimmberechtigt im FOMC) beim Chicago Council on Global Affairs 02:00 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2020 stimmberechtigt im FOMC) an der University of Minnesota, Minneapolis 02:45 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) bei der Foreign Policy Association, New York 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Jahresergebnis, Charenton-le-Pont *** 08:00 DE/Auftragseingang Januar saisonbereinigt PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: -2,1% gg Vm *** 09:00 CH/Währungsreserven Februar PROGNOSE: k.A. zuvor: 764,188 Mrd CHF *** 09:15 EU/Außenminister, Sondertreffen zu den Spannungen mit der Türkei sowie zur Lage in Syrien, Zagreb *** 10:00 EU/Gesundheitsminister, Sondertreffen zum Coronavirus, Brüssel *** 10:00 AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen, Wien 11:00 GR/BIP 4Q 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Februar Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +175.000 gg Vm zuvor: +225.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,5% zuvor: 3,6% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,25% gg Vm *** 14:30 US/Handelsbilanz Januar PROGNOSE: -46,00 Mrd USD zuvor: -48,88 Mrd USD - DE/Allianz SE, Geschäftsbericht 2019, München - US/Fed, Teilnahme der Fed-Präsidenten Evans (Chicago), Mester (Cleveland), Bullard (St. Louis), Williams (New York), Rosengren (Boston) und George (Kansas City) am Shadow Open Market Committee Meeting, New York - EU/Ratingüberprüfungen für Finnland (S&P), Mazedonien (S&P), Montenegro (S&P und Moody's), Zypern (S&P), Estland (Moody's), EFSF (Fitch), ESM (Fitch), Luxemburg (Fitch), Ukraine (Fitch) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2020 09:04 ET (14:04 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.