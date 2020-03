Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Dem Dow Jones gelang es gestern über die 27.000 Punkte-Marke zurückzukehren. Das bedeutet ein Tagesplus von 4,5 Prozent. Auch der S&P 500 konnte sich deutlich um 4,2 Prozent erholen. Der Nasdaq 100 schloss 4,1 Prozent im Plus. Bei den Einzelthemen geht es heute um TUI, Recovery-Index, Visa, Royal Caribbean, Sea Limited, Novavax und A2 Milk. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.