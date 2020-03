Die aktuelle Marktlage lädt bei Dax & Co quasi zur Schnäppchenjagd ein. Der absolut größte Extremfall ist K+S. Aus dem ehemaligen DAX-Konzern wurde inzwischen eine Nullnummer. Aus 62 € wurden in der letzten Schwäche 7 € oder nur noch 1,4 Mrd. € Marktwert. K+S ist als Nr. fünf am internationalen Kalimarkt weder insolvent noch unrentabel, aber steht im Fadenkreuz der Refinanzierungsbedingungen und damit der Entscheidung, die teure Kanada-Tochter letztlich zum Verkauf zu stellen. Deshalb ist K+S schon kein Comeback, sondern eine echte Turnaround-Spekulation inklusive der Risiken, die in der Salzproduktion stecken, wo die Verschmutzung der Abwässer in den Fluss Werra ein permanentes Risiko darstellen, wenn Naturschützer den nächsten Angriff versuchen. …



Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse Nr. 10. In dieser Ausgabe verrät Ihnen Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, wie Sie sich als Anleger am besten bei K+S positionieren.



Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.



Die Themen der Actien-Börse Nr. 10:++ Markteinbruch gleich Einstiegsgelegenheit? ++ Markttechnik: Den großen Verfallstag beachten++ Ist VARTA jetzt ein Schnäppchen?++ THYSSENKRUPP: Mehr als günstig? ++ EVONIK: Viel Hoffnung++ K+S bleibt der absolute Extremfall ++ ASML: Weltmeister aus den Niederlanden ++ DIAGEO: Special Situation in London ++ Wall Street: LIBERTY MEDIA als Comebackstory?



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

K+S-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de