Wie gewonnen so zerronen - am Donnerstag deuten die US- Futures einen kräftigen Kursrückgang an der Wall Street an, nachdem es zur Wochenmitte noch vierstellig (im Dow Jones) nach oben gegangen war. Der Future auf den Dow Jones bricht aktuell um 750 Punkte ein. Wenige Aktien können sich dem negativen Trend entziehen, darunter die "üblichen Verdächtigen" um Novavax, Alpha Pro Tech und einige Biotech-Titel. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

