Der Absatz am chinesischen Automarkt ist im Februar aufgrund der Folgen des Coronavirus-Ausbruchs gegenüber dem Vorjahresmonat um 80 Prozent eingebrochen, berichtet das Handelsblatt am Mittwoch und beruft sich auf vorläufige Daten der China Passenger Car Association (CPCA). Das ist der schlimmste Absatzeinbruch, seit das CPCA Marktdaten erfasst. Was bedeutet das für die deutschen Autobauer? Expertenstimmen: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...